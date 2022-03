La VUB crée une chaire Unesco sur les sciences de l'eau

(Belga) Le département hydrologie et ingénierie hydraulique de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a annoncé, lundi, la création d'une chaire Unesco sur les sciences de l'eau. L'université souhaite ainsi faire progresser les connaissances sur l'eau et ses ressources et appuyer des projets scientifiques ouverts.

Les connaissances scientifiques à propos de l'eau douce sont particulièrement importantes pour relever les défis de demain tels que l'approvisionnement en eau potable et la prévention des sécheresses et inondations. La chaire nouvellement créée devrait permettre d'améliorer ce savoir en développant la plateforme Open Water Network et en mettant en place des projets de développement autour de l'internet des objets (IoT) pour des applications liées à l'eau "Avec cette chaire, nous voulons explorer les points de convergence entre la science, la politique et la société. L'idée qui sous-tend la science ouverte est de rendre l'information scientifique plus accessible, plus fiable et avec la participation active de toutes les parties prenantes", explique la cheffe du département d'hydrologie et d'ingénierie hydraulique de la VUB, Ann van Griensven. L'établissement souhaite aussi, en collaboration avec des universités partenaires en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, développer des cursus en ligne destinés à être intégrés dans un master en ligne sur l'ingénierie des ressources en eau. (Belga)