Le gouverneur du Brabant flamand interdit l'utilisation d'eau superflue dans 15 communes

(Belga) Le gouverneur de la province du Brabant flamand a publié vendredi un arrêté de police qui interdit l'utilisation d'eau superflue dans quinze communes. Tout gaspillage d'eau potable sera interdit à partir du lundi 23 juillet.

La sécheresse persistante pourrait rendre l'approvisionnement en eau potable problématique, prévient l'administration provinciale. L'arrêté de police est d'application pour les communes d'Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Gammerages, Gooik, Hal, Hérinnes, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Rhode-saint-Genèse, Leeuw-saint-Pierre et Ternat, et ce jusqu'à ce que l'interdiction soit levée. A partir de lundi, il sera interdit d'utiliser de l'eau du réseau public pour nettoyer les toits, les façades, les tentes, les auvents, les terrains de sport, les plaines, les cours intérieures, les pelouses et les jardins, exception faite pour les activités agricoles et horticoles. L'interdiction vaut également pour le nettoyage des rues, des égouts, des trottoirs, des rigoles et des égouts, ainsi que des véhicules à moteur, des remorques ou des semi-remorques. Il est en outre interdit de remplir piscines, pataugeoires (de plus de 100 litres), étangs ou fontaines. Les citoyens qui ne respectent pas la nouvelle mesure s'exposent à des amendes allant de 26 à 200 euros et/ou une peine de prison de huit à quatorze jours. (Belga)