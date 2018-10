Les couches pour bébé recyclées en pots de fleurs aux Pays-Bas: "Nous prévoyons de traiter 15.000 tonnes par an"

Face à la montagne de couches pour bébé sales produite chaque année par les foyers néerlandais, une entreprise a entamé mardi la construction de la première usine de recyclage du pays destinée à transformer ces déchets en produits commercialisables.



Grâce à une société près de Nijmegen, au centre des Pays-Bas, le plastique des couches aura une seconde vie en tant qu'article ménager, et pourra par exemple être transformé en meuble de jardin ou en pot de fleurs.



"Au total, nous prévoyons de traiter environ 15.000 tonnes de couches par an", a déclaré Harrie Arends, porte-parole de la société d'énergie ARN qui exploitera l'usine.



Les Pays-Bas s'attaquent ainsi à une source majeure de pollution: des millions de tonnes de couches sont jetées chaque année, ce qui constitue un risque majeur pour la santé selon les organismes de surveillance de l'environnement.



L'usine néerlandaise, qui devrait commencer ses premières opérations de recyclage en décembre, disposera d'un "réacteur" en acier qui utilise de la vapeur à haute pression pour séparer les composés plastiques de l'urine et des fèces.



"Les couches sont chauffées à 250 degrés Celsius sous 40 bars de pression et tout se liquéfie", indique à l'AFP M. Arends.



Une fois refroidies, les granules de composé plastique flottent à la surface avant d'être séparées du reste, qui consiste essentiellement en des eaux usées, poursuit-il.



Le plastique est ensuite passé à travers un granulateur, tandis que les eaux usées, qui génèrent du gaz, sont transformées en engrais et en carburant pour les centrales électriques. Le reste du liquide est acheminé vers une station d'épuration voisine.



Après la mise en fonctionnement du premier réacteur, d'une capacité de 5.000 litres, l'usine prévoit d'en construire deux autres.



La capacité de traitement reste cependant limitée puisque les foyers néerlandais jetent 144.000 tonnes de couches sales chaque année, selon l'organisation environnementale Milieu Centraal.