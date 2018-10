Les Wallons appelés à utiliser l'eau en bon père de famille

(Belga) L'ensemble de la population wallonne est appelée à modérer sa consommation d'eau en raison de la persistance de la sécheresse, indique vendredi soir le Service public de Wallonie (SPW) au terme d'une réunion du centre régional de crise de Wallonie (CRC-W) avec les représentants des services concernés.

La situation de sécheresse extrême persiste et ce plus particulièrement en Gaume et dans la partie est de la province de Liège, souligne le SPW. Le niveau des nappes et des cours d'eau demeurent en effet au plus bas en l'absence de précipitations soutenues. Les autorités rappellent donc à la population d'utiliser l'eau "en bon père de famille" et d'éviter tout gaspillage. Par ailleurs, des restrictions sont toujours d'application pour les communes de Beauraing, Vielsalm, Ciney, Rochefort, Tellin, Nassogne, Tintigny, Rouvray, Stoumont, Gouvy et Tenneville, rappelle le SPW. L'interdiction faite aux kayacs de circuler sur les cours d'eau wallons est toujours d'actualité de même que l'interdiction de pêche dans les eaux vives. Enfin, si la pluie ne revient pas d'ici deux à trois semaines, des mesures de délestage sont envisagées, avec des coupures d'eau dans certaines communes, précisait la RTBF. La prochaine réunion du CRC-W est prévue le 30 octobre prochain à 14h00. (Belga)