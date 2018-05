Météo - Une journée estivale avec des températures pouvant atteindre 28 degrés

(Belga) Il fera beau et chaud mardi avec des températures pouvant grimper jusqu'à 28 degrés, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).

À la différence des jours précédents, des cumulus pourront se développer durant l'après-midi. Les maxima varieront entre 22 degrés en Ardenne ainsi qu'à la Côte, et 27 à 28 degrés dans de nombreuses régions de plaine. Dans les terres, le vent sera faible de secteur est-sud-est. Au littoral, une brise modérée de nord se lèvera durant l'après-midi. Mercredi, la journée débutera sous le soleil, avec parfois quelques champs nuageux sur le milieu du pays. Durant l'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres et le risque d'averses (orageuses) augmentera peu à peu. Le temps demeurera toutefois sec et ensoleillé dans le nord-ouest du pays. Les maxima feront le grand écart entre les 15 degrés prévus au littoral et les 27 degrés de la Campine, selon les prévisions de l'IRM. Les températures devront nettement baisser jeudi avec des maxima de 13 à 16 degrés. Au niveau du ciel, il fera d'abord partiellement nuageux et un peu de pluie ou une averse ne sont pas à exclure. En cours de journée, le ciel s'ouvrira à partir de l'ouest. L'Ardenne conservera une nébulosité variable jusqu'en soirée. (Belga)