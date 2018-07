Premières pluies depuis cinq semaines en Flandre

(Belga) La pluie est tombée lundi en Flandre, pour la première fois depuis 5 à 6 semaines, note l'IRM, si on excepte la bruine tombée la semaine dernière. Cela ne change néanmoins rien fondamentalement: nous nous trouvons dans la deuxième période la plus sèche jamais enregistrée. Seul l'été 1976 fut encore plus sec.

La situation est particulièrement problématique dans certaines zones de Flandre occidentale, orientale, du Brabant flamand et dans l'est du Limbourg, cataloguées "extrêmement sèches" par l'IRM. Cette situation pourrait perdurer encore 10 jours. De la pluie est prévue ces prochains jours mais il s'agira d'averses et toutes les régions n'en profiteront pas. Le niveau des eaux souterraines est globalement en baisse en Flandre. La consommation d'eau courante est plus importante que d'habitude mais n'augmente plus. Le code jaune est en vigueur depuis le 28 juin en Flandre occidentale et orientale et dans plusieurs communes du Brabant flamand. Chacun y est encouragé à se monter économe en eau courante. La commune d'Ypres, en Flandre occidentale, a, par ailleurs, décrété une interdiction de pompage des bassins sur la zone de Vlamertinge. (Belga)