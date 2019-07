Record de chaleur battu en Belgique avec 38,9°C

Une température de 38,9°C a été mesurée mercredi à la base militaire de Kleine-Brogel, dans le nord-est de la Belgique, ce qui constitue un record historique dans le pays, a indiqué David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM).

La station de mesure de Kleine-Brogel, sous l'autorité de l'armée belge, compte parmi la trentaine de sites du réseau officiel, et elle enregistre régulièrement les plus hauts pics de chaleur en Belgique. On y avait déjà mesuré 38,8° à l'été 2018, a précisé ce responsable à l'AFP.

Le 38,9°C enregistré mercredi en début d'après-midi dans un abri fermé est "la température la plus élevée en Belgique depuis le début des observations en 1833", a souligné M. Dehenauw sur Twitter.

Il s'agit d'un record "provisoire", a-t-il précisé dans le même tweet, car il pourrait faire encore plus chaud d'ici la fin de l'épisode de canicule, prévu jusqu'à vendredi soir.

Trois ans après la création de la Belgique, c'est en 1833 qu'avaient commencé les observations météorologiques régulières à la station de Bruxelles-Uccle, selon l'IRM.

A cette station de référence, une température de 38,8 degrés avait été enregistrée le 27 juin 1947, un record historique à l'époque. Il a été corrigé à 36,6° au moment de l'instauration des contrôles avec abri thermométrique fermé dans les années 1980.