Samedi, éteignez les lumières c'est la nuit de l'obscurité

(Belga) La douzième "nuit de l'obscurité" plongera samedi près d'une centaine de lieux dans le noir complet en Belgique, une initiative qui vise à sensibiliser le public à la pollution lumineuse, obstacle à la contemplation de la Voie lactée pour 60% des Européens.

"En Belgique, les éclairages artificiels, qu'ils proviennent de l'éclairage public, commercial, industriel ou résidentiel, sont chaque année plus nombreux", observe l'association pour la sauvegarde du ciel et de l'environnement nocturnes ASCEN, à l'origine de l'événement. Synonyme de progrès au fil du temps, l'éclairage artificiel n'en est pas moins devenu une nuisance pour l'environnement, la faune et la flore, mais aussi pour les humains, "ne fût-ce qu'en perturbant la qualité de notre sommeil", explique l'ASCEN. Mais la pollution lumineuse a aussi un impact sur la qualité des observations astronomiques. "Le ciel noir n'existe plus en Belgique depuis longtemps. Où que vous soyez, même au plus profond de l'Ardenne, vous n'échapperez pas à la vision des halos orangers sur l'horizon", ajoute l'association, composée essentiellement d'astronomes et de naturalistes. "En ville, l'étoile polaire est quasiment invisible et rares sont les enfants qui peuvent encore dire 'je connais la Voie lactée car je l'ai vue'! ", poursuit-elle. De fait, selon le dernier "Atlas mondial de la luminosité artificielle du ciel nocturne" publié en 2016, quelque 60% des Européens et 80% des habitants d'Amérique du Nord ne peuvent plus contempler la silhouette luminescente de notre galaxie. A l'échelon global, la Voie lactée n'est visible que pour un tiers de l'humanité. Si l'ASCEN prône la modération de l'éclairage artificiel, elle n'exige en aucun cas sa suppression. "Nous demandons une attitude plus raisonnable et raisonnée: éclairer ce qu'il faut, quand il faut et comme il faut", revendique-t-elle. Organisée depuis 1995 en Flandre et 2008 dans le sud du pays, la nuit de l'obscurité vise à sensibiliser le grand public aux conséquences de la pollution lumineuse. Samedi, près d'une centaine d'activités sont organisées à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, dont des observations du ciel, des promenades nocturnes dans la nature, des expositions et conférences sur la faune nocturne, etc. Toutes les infos sont disponibles sur le site web de l'ASCEN: //www.ascen.be/no/index.htm (Belga)