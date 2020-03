Un centre pour patients atteints du coronavirus bientôt opérationnel à Vilvorde

(Belga) La transformation de l'ancien hôpital Van Helmont à Vilvorde en centre de soins de transition est en cours de finalisation, indique jeudi soir le bourgmestre de la commune brabançonne, Hans Bonte (s.pa). Le centre pourra accueillir un maximum de 60 patients.

Le centre accueillera les patients qui ne sont pas suffisamment malades pour être hospitalisés mais dont les symptômes empêchent de rester à domicile. Il pourra aussi prendre en charge des malades à leur sortie de l'hôpital, qui ont encore besoin de temps pour se rétablir avant de rentrer chez eux. Dix-neuf patients qui ne sont pas contaminés par le Covid-19 pourront aussi être admis, s'il faut décharger les hôpitaux Jan Portaels de Vilvorde ou l'UZ Brussel. "Nous espérons naturellement que ce centre ne devra jamais être utilisé mais il sera prêt à partir de la semaine prochaine pour accueillir des patients", a souligné M. Bonte. "Étant donné que le pic de l'épidémie n'est plus attendu les 2 et 3 avril mais plus tard, nous avons encore un peu de répit. Nous sommes toujours occupés à recruter des infirmières ainsi qu'à la reconnaissance des lits d'hôpitaux, nécessaire pour le paiement du personnel."