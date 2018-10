Une dernière journée chaude et ensoleillée

(Belga) Le temps sera à nouveau généralement ensoleillé avec des voiles de nuages élevés jeudi. Des nuages plus bas feront parfois leur apparition, principalement dans la moitié ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 22 et 26 degrés. Le vent sera modéré et, au littoral, modéré à assez fort.

Cette nuit, la nébulosité augmentera partout. En fin de nuit, il pleuvra dans la moitié ouest du pays. Avant cette zone de pluie, il fera encore doux, avec des minima de 16 à 19 degrés. Dans l'ouest, les minima seront compris entre 15 et 17 degrés. Pendant que la perturbation se rapprochera, le vent augmentera. Un vent assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h devrait souffler sur la Belgique. Dans l'ouest, le vent deviendra probablement assez fort à fort, avec des pointes entre 70 et 80 km/h, indique l'IRM. Vendredi, une zone de pluie traversera assez rapidement le pays d'ouest en est. L'après-midi, le temps sera déjà sec sur la plupart des régions avec des éclaircies. Quelques averses seront cependant encore possibles, surtout à la côte. Les maxima, qui se situeront entre 17 et 20 degrés, seront atteints tôt le matin. Après le passage de la perturbation, le mercure devrait perdre 3 à 4 degrés. A l'aube, le vent sera encore assez fort à parfois même fort avec des rafales de 70 à 80 km/h dans l'ouest de la Belgique et de 50 à 70 km/h ailleurs. Avec le passage de la zone de pluie, le vent deviendra modéré à assez fort avec encore un risque de rafales de 60 km/h. (Belga)