Télévie: (re)découvrez ce duo magnifique de Fanny Leeb et Typh Barrow

Typh Barrow et Fanny Leeb ont partagé un duo émouvant lors de la grande soirée de clôture du Télévie 2020 ce samedi 19 septembre. Elles ont repris la chanson d’Adèle, "Make you feel my love" avec Typh Barrow au piano.

La grande soirée du Télévie a toujours son lot de moments forts. En plus de tous les témoignages, Typh Barrow et Fanny Leeb nous ont offert un duo émouvant en reprenant la chanson d’Adèle, "Make you feel my love".

Les deux artistes ne se connaissaient pas avant de partager ce magnifique duo. "C’était un plaisir de chanter avec toi, a conclut Typh Barrow. Merci."

Toutes deux ont absolument tenu à apporter leur soutien au Télévie. Fanny Leeb a témoigné de son cancer du sein découvert en 2018. La chanteuse de 34 ans est revenu sur son combat dans un discours poignant.

Typh Barrow est une fidèle du Télévie depuis quelques années. Elle a révélé soutenir activement la recherche pour une de ses amies: "J'ai une de mes meilleures amies qui a été atteinte de la leucémie très jeune et qui a été sauvée grâce aux progrès et aux dons. Evidemment, continuez à vous mobiliser, c'est important. C'est la preuve que c'est important de continuer à lutter."