Un été 100% belge: voici la surprenante Tour d'Eben-Ezer, une oeuvre "qui marque les passants" (vidéo)

La surprenante Tour d'Eben-Ezer surplombe de ses 33 mètres le village de Bassenge au nord de Liège. À son sommet figurent quatre créatures bibliques intimidantes. Elle a été construite en gros moellons de silex dans les années 60 par un ouvrier du coin, Robert Garcet, qui y a incorporé de nombreuses références religieuses, parfois obscures.

Il existe à Eben-Emael un étrange et fantastique château fort. Au sommet, quatre gigantesques animaux ailés le surplombent, tels des gardiens attentifs. Sorte de tour de Babel tirée de la Bible, l'édifice monumental représente l'humanité. "En 1948-1949, il a commencé à édifier la tour, comme symbole en réplique à la guerre, explique Marc Garcet, fils du créateur Robert Garcet. Donc ça devenait la tour de la paix. Il fallait mettre dans ce bâtiment tout ce qui, d'un point de vue esthétique ou symbolique, allait marquer les passants."

Remontés de la vallée l'un après l'autre, des blocs de silex, patiemment cimentés ensemble, forment un donjon de 30 mètres de haut, visible à des kilomètres. Il domine la Vallée du Geer et de la Meuse, à quelques centaines de mètres à peine de la frontière hollandaise. "C'est magnifique, c'est tout de même original. On voit partout des châteaux, mais avec des animaux sur le toit, c'est bizarre", commente un visiteur. Un second ajoute: "C'est vraiment surprenant. Je pense qu'il y a quand même une personne derrière qui avait une philosophie spéciale. On est vraiment surpris de voir tellement de messages".

Musée contemporain à ciel ouvert

Le parc du domaine est à l'image de la tour, insolite et improbable. Cela ressemble à un musée contemporain à ciel ouvert. Les œuvres sont plus surprenantes les unes que les autres. À l'intérieur, on retrouve notamment un dragon, symbole du monde qui se détruit, bâtisseur de l'imaginaire. La tour de la paix est connue mondialement.

"Ce sont les visiteurs qui nous font évidemment vivre, explique Corry Schoenmakers, guide. Mais c'est aussi le côté très agréable des choses. C'est de pouvoir partager, échanger et rencontrer des personnes de tout horizon." Trésor caché et discret, la tour baptisée Eben Ezer, la pierre de secours, accueille chaque année 6 à 7.000 visiteurs.