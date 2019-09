Bisphénols, phtalates, parabènes... Six polluants présents dans l'organisme de tous les Français

Bisphénols, phtalates, solvants, parabènes... Une vaste étude publiée mardi montre que six "polluants du quotidien" dont on connaît encore mal les effets "sont présents dans l'organisme de tous les Français", alors que le gouvernement a présenté sa feuille de route contre les perturbateurs endocriniens.

Pour la première fois, Santé publique France a mesuré les niveaux d'imprégnation de la population française par six familles de substances présentes dans l'environnement et cherché à identifier les sources d'exposition probables - produits ménagers, cosmétiques, emballages alimentaires, etc.

"L'idée n'est pas de faire peur à la population parce qu'en réalité on ne connaît pas la signification d'un certain nombre de ces toxiques aux seuils auxquels ils sont trouvés", a commenté la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

"C'est surtout un enjeu de transparence, (...) qui va nous permettre d'agir réellement sur l'imprégnation de la population par ces toxines environnementales dont on suspectait qu'elles étaient présentes et pour lesquelles on n'avait pas de preuves scientifiques", a ajouté la ministre lors du lancement de la deuxième "Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens" (SNPE).

Les substances recherchées sont les bisphénols (A, S et F), les phtalates, les parabènes, les éthers de glycol, les retardateurs de flamme bromés et les composés perfluorés. Certains sont des perturbateurs endocriniens ou des cancérogènes avérés ou suspectés.

- "Contamination généralisée" -

Elles entrent dans la composition d'emballages alimentaires, de peintures, d'ustensiles de cuisine, de cosmétiques ou de produits ménagers. L'usage de certaines est déjà très retreint (bisphénol A, interdit en France dans les contenants alimentaires depuis 2015, certains phtalates et composés perfluorés).

"Face à ce constat implacable d'une contamination généralisée de la population par ces polluants – et particulièrement les jeunes enfants - le gouvernement ne peut pas se contenter de demi mesures", a réagi l'ONG Générations Futures, demandant que "les ambitions de la 2e stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (...) soient revues à la hausse".

Cette stratégie, présentée mardi par Agnès Buzyn et par la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, vise à renforcer l'information et la protection de la population, ainsi que les connaissances scientifiques sur ces produits.

L'Agence de sécurité sanitaire (Anses) devra notamment établir une liste de perturbateurs endocriniens, en expertisant au moins six substances en 2020, puis neuf par an à partir de 2021.

Un site internet pour préparer l'arrivée d'un enfant, avec notamment des conseils pour "limiter les produits chimiques qui nous entourent" et "comprendre les étiquetages des substances chimiques" a aussi été mis en ligne mardi (agir-pour-bebe.fr).

La stratégie gouvernementale vise également à renforcer les mesures de contrôle, notamment dans le cadre de la règlementation européenne, et favoriser la recherche de produits de substitution.

Les résultats publiés par Santé publique France s'inscrivent dans le cadre d'Esteban - Etude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition -, un programme de recherche lancé en 2014 pour suivre l'état de santé de la population, et en particulier son exposition aux polluants.

Les mesures ont été réalisées entre 2014 et 2016 sur un échantillon représentatif de la population générale, composé d'environ 1.100 enfants et 2.500 adultes habitant en France continentale.

Pour la plupart des substances, les niveaux d'imprégnation retrouvés sont "comparables à ceux d'autres études menées à l'étranger, notamment aux Etats-Unis et au Canada". Ils étaient toutefois plus faibles pour les parabènes et les retardateurs de flamme.

Les participants ont également répondu à des questionnaires sur leurs habitudes de vie, qui permettent de faire des hypothèses sur les sources d'exposition aux polluants.

Les résultats montrent notamment que "l'utilisation de produits cosmétiques et de soins augmente les niveaux d'imprégnation des parabènes et des éthers de glycol" et que "plus le logement est aéré" fréquemment "plus les niveaux d'imprégnation" en composés perfluorés et en retardateurs de flamme bromés "sont bas".

Santé publique France souligne aussi que "des niveaux d'imprégnation plus élevés sont retrouvés chez les enfants", ce qui peut s'expliquer par le fait qu'ils touchent et portent davantage les objets à la bouche, qu'ils sont plus exposés aux poussières domestiques ou que leur poids est relativement plus faible par rapport à leurs apport alimentaire.