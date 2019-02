Bpost fera payer les retraits de billets aux distributeurs pour les détenteurs de compte b.compact

La banque précise qu'il s'agit d'un type de compte destiné à des personnes au comportement particulièrement "digital" et qui sont censés faire peu de retraits. Quant à la raison de ces frais, elle est liée aux marges bénéficiaires de plus en plus étroites des banques à cause des taux d'intérêt très faible, invoque la banque.

A partir du 18 mars, chez Bpost, les détenteurs du compte b.compact payeront 50 centimes d'euros par retrait bancaire. "Il s'agit d'une formule de compte qui s'appelle b.compact et qui a été dessinée pour des clients qui ont un comportement tout à fait digital et qui n'ont pas ou pratiquement pas d'utilisation de cash. Il s'agit uniquement de cette formule-là. Pour cette formule, qui est gratuite au demeurant - il n'y a pas de frais de gestion de compte, pas de frais de carte, pas de frais d'abonnement PC Banking - les retraits seront payants. Mais le premier retrait de chaque mois sera gratuit", a expliqué Frédéric Jonnart, directeur marketing & sales de bpost Banque (voir vidéo ci-dessus). Les titulaires d'un compte b.compact auront droit à un seul retrait gratuit par mois.





Bpost banque ne dispose pas de son propre réseau de distributeurs

La banque ING avait décidé, en fin d'année dernière, de faire payer les détenteurs du compte gratuit ING Lion Account pour le retrait aux distributeurs d'autres banques. Bpost banque pour sa part ne dispose pas de son propre réseau de distributeurs de billets. "Bpost Banque n'a pas son propre réseau de distributeurs de billets. Le réseau de distributeurs est opéré par Bpost, qui considère Bpost banque comme n'importe quelle autre banque. Donc pour nous, tous les distributeurs de billets sont des distributeurs étrangers", a précisé Frédéric Jonnart.





Pourquoi ces frais ?

Pourquoi bpost banque a-t-elle décidé de mettre ces frais sur les retraits d'argent liquide ? "La gestion des opérations quotidienne des comptes à vue et des paiements représente un coût extrêmement substantiel pour les banques. Jusqu'il y a peu, la marge d'intérêts que les banques pouvaient encore obtenir sur les encours qui se trouvaient sur ses comptes permettait de couvrir partiellement ces coûts. Mais avec l'évolution des taux sur les marchés, cet intérêt a totalement disparu. Donc les banques prennent vraiment ces coûts de plein front", a argumenté Frédéric Jonnart, directeur marketing & sales de bpost banque.







Test-Achats: "C'est le monde à l'envers"

C'est le “le monde à l’envers” a réagi Test Achats "La stratégie des banques est de pousser dans la direction de paiements sans recours au liquide (société cashless) et vers toujours plus de digital et d’électronique", a ajouté l'association de défense des consommateurs.





Test Achats formule 4 exigences pour garantir l’accès aux services financiers de base

- Retraits gratuits aux automates de son propre réseau et 5 retraits gratuits par moisaux automates des réseaux des banques concurrentes.

- Un compte gratuit dans chaque banque, disponible pour les clients qui souhaitent tout faire eux-mêmes sur internet.

- La mise à disposition pendant 10 ans (délai légal de prescription) des extraits de compte dans chaque banque.

- La mise en place d’une plateforme de réflexion sous l’égide de la Banque Nationale au sein de laquelle les consommateurs et le secteur peuvent réfléchir à l’avenir du service bancaire du futur.