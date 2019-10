Brussels Airlines supprimera plus de 100 vols en octobre

(Belga) Brussels Airlines annulera 105 vols entre le 10 octobre et la fin du mois en raison de la faillite de Thomas Cook, a indiqué jeudi une porte-parole de la compagnie.

Il s'agit de vols à destination et en provenance de lieux de vacances typiques, notamment les îles grecques et les Canaries. Ces avions transportent surtout des vacanciers Thomas Cook. Cette décision aura néanmoins des conséquences pour environ 3.500 passagers de Brussels Airlines également, a déclaré la porte-parole, Maaike Andries. La compagnie cherchera des solutions pour ces clients, sous la forme d'un vol alternatif ou d'un remboursement. Brussels Airlines précise que les vols à destination et en provenance d'autres villes seront totalement interrompus (par exemple Rhodes, Djerba et Enfidha). La fréquence sera réduite pour d'autres destinations. Selon la compagnie aérienne, les avions annulés ne représentent que 2% de tous les vols opérés au cours de cette période. Brussels Airlines transporte quelque 80% des passagers du tour-opérateur. La compagnie avait reconnu que la faillite de Thomas Cook aurait "évidemment un impact sur les résultats financiers". (Belga)