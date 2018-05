Grève des fonctionnaires en France mardi

(Belga) Portes fermées, services au ralenti ou avions cloués au sol: la mobilisation unitaire mardi dans la fonction publique en France entraînera des perturbations dans les crèches ou les écoles mais aussi dans les vols, l'énergie, la santé ou à Pôle emploi.

Si le prochain épisode de grève à la SNCF à l'appel des syndicats CGT, Unsa et CFDT ne débute que mardi soir, SUD-Rail, qui a déposé un préavis de grève illimitée, appelle ses troupes à se mobiliser mardi avec les fonctionnaires. Dans les airs, des syndicats de contrôleurs aériens appellent à la grève sur des revendications d'effectifs, face à un trafic en hausse, de conditions de travail et de pouvoir d'achat. La Direction générale de l'aviation civile a recommandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols à Orly, Lyon et Marseille. Sur la route, la fédération FO transports et logistique, qui menace par ailleurs d'un conflit à partir du 3 juin pour des sujets propres aux routiers, appelle à la mobilisation pour soutenir "sans réserve les luttes" des fonctionnaires et cheminots. Des perturbations sont encore attendues dans les crèches, les écoles, le secteur de l'Energie ou au sein de Pôle emploi. (Belga)