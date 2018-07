Inde: cinq morts dans le crash d'un petit avion à Bombay

(Belga) Cinq personnes ont péri jeudi en Inde dans le crash d'un petit avion sur un chantier de Bombay, capitale économique du pays.

"Cinq personnes ont succombé à leurs blessures après que l'avion se fut écrasé, dont un pilote, trois passagers et un piéton", a déclaré un porte-parole de la police de la mégapole d'une vingtaine de millions d'habitants. L'engin de douze places, qui n'avait que quatre personnes à son bord, s'est écrasé peu après 13H30 locales (10H00 HB). Il appartenait au gouvernement local du grand Etat de l'Uttar Pradesh (nord), d'après les médias locaux. Des images postées sur les réseaux sociaux montraient un incendie au milieu d'immeubles vides en construction. Des débris et au moins un corps gisaient sur le trottoir sous une pluie battante. "Nos équipes ont éteint le feu et mènent des opérations de secours", a indiqué P Rahangdale, directeur des pompiers de Bombay. (Belga)