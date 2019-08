Japon: un travailleur meurt sur un chantier des JO de Tokyo

Un travailleur de 50 ans est décédé jeudi sur un chantier à Tokyo lié aux préparatifs des Jeux olympiques qui se tiendront dans un an dans la capitale japonaise, où règne actuellement une chaleur étouffante, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Cet ouvrier japonais installait un câble électrique à l'extérieur d'un vaste centre des congrès et des expositions appelé Tokyo Big Sight, situé dans la baie de la capitale.

Il a été trouvé inanimé jeudi en début d'après-midi et son décès a été confirmé une heure plus tard après son transport en urgence à l'hôpital.

La cause de sa mort n'a pas été précisée par le comité organisateur des JO. Mais selon les médias, elle serait liée aux conditions climatiques accablantes actuellement à Tokyo où, à la température élevée, s'ajoute un taux d'humidité dans l'air de plus de 80%: une combinaison potentiellement mortelle pour les personnes fragiles ou effectuant un effort physique intense.

Quelque 18.000 hospitalisations et 57 décès (de personnes âgées surtout) ont été déplorés au Japon la semaine dernière, à cause de coups de chaleur et insolations.

Jusqu'à présent, au moins deux autres travailleurs sont morts sur les chantiers des JO de Tokyo depuis qu'ils ont commencé, dont un qui, à 23 ans, s'est suicidé en raison de longues heures de travail devenues insupportables.

Ce bilan provisoire est certes jugé moins dramatique que dans le cas des précédents Jeux d'été, à Rio en 2016, avec 11 ouvriers décédés, mais aucun n'avait péri à Londres en 2012.