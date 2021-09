La Bourse de Paris s'accorde une pause (-0,85%)

La Boursede Paris a fini en baisse de 0,85% mercredi, reprenant son souffle alors que la Banque centrale européenne (BCE) tiendra sa réunion de politique monétaire jeudi.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 57,18 points à 6.668,89 points, au lendemain d'un repli de 0,26%.

A la veille d'une décision de politique monétaire de la BCE, les Bourses européennes sont toutes restées dans le rouge.

Alors que la croissance de la zone euro a été légèrement réévaluée à la hausse et que l'inflation a continué d'augmenter cet été, certains membres de l'institution monétaire se sont fait entendre pour plaider en faveur d'un resserrement monétaire dans les prochains mois.

Le débat est le même à la Réserve fédérale américaine (Fed), qui se réunira fin septembre. Avant cette réunion, elle publiera dans la soirée son Livret beige, sorte d'état des lieux de l'économie américaine qui devrait donner des indications sur l'impact du variant Delta.

Pour Lionel Melka, responsable de l'équipe de gestion d'Homa Capital, les marchés étaient concentrés ce mercredi sur "les valorisations des actions, qui sont très élevées" et "se demandent s'il y a encore un potentiel de hausse".

Aux Etats-Unis, les valeurs de la tech en particulier étaient en repli, entraînant quelques titres français comme STMicroelectronics, Capgemini ou Atos.

Dongfeng réduit sa participation dans Stellantis

Le titre Stellantis a accusé une baisse de 2,80% à 16,62 euros, et finit dernier du CAC 40, après que le chinois Dongfeng a réduit sa participation dans le constructeur franco-italo-américain, en cédant 1,15% du capital pour 600 millions d'euros, ce qui ramène sa participation à 4,5% dans le groupe.

Sanofi rachète une biotech américaine

L'action du géant pharmaceutique Sanofi a reculé de 2,48% à 84,79 euros après l'annonce du rachat de la société américaine de biotechnologies Kadmon pour 1,9 milliard de dollars.

EssilorLuxottica augmente sa part dans GrandVision

Le géant franco-italien des lunettes EssilorLuxottica a annoncé augmenter à 83,4% sa part dans le capital de son ancien concurrent néerlandais GrandVision, qu'il est en train de racheter en totalité. L'action a gagné 0,33% à 169,70 euros.

TF1 et M6 bien parties pour fusionner

Les actions de TF1 (+2,10% à 8,52 euros) et M6 (+3,91% à 18,60 euros) ont fini dans le vert après une déclaration du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui doit rendre début 2022 son avis sur le projet de fusion des deux groupes. Il est "naturel" et "compréhensible" que les acteurs du paysage audiovisuel français se "mettent en ordre de marche" pour "développer leur capacité d'investissement et une sorte de souveraineté culturelle", a estimé Roch-Olivier Maistre.