La Nasa confirme la mort du robot Opportunity sur Mars

(Belga) La Nasa a confirmé mercredi que le robot martien Opportunity, qui roulait sur Mars depuis 2004 mais ne communiquait plus depuis juin 2018, était définitivement hors service.

"Je déclare la mission Opportunity terminée", a déclaré le responsable scientifique de la Nasa, Thomas Zurbuchen, lors d'une conférence de presse à Pasadena en Californie, au Jet Propulsion Laboratory d'où était piloté le rover. "C'est une célébration", a ensuite dit l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, évoquant la longueur de la mission et son apport aux connaissances sur l'histoire de Mars. Le chef du programme John Callas a expliqué que la mission ne devait initialement durer que trois mois. Les ingénieurs savaient que la fin aurait lieu un jour, "mais nous n'imaginions pas que cela durerait si longtemps". "Même si c'est une machine, c'est difficile de dire adieu, c'est poignant", a-t-il dit. Opportunity est tombé en panne lorsqu'une tempête de poussières a empêché, pendant des mois, les rayons du Soleil de recharger les batteries du rover. Depuis huit mois, la Nasa a envoyé plus d'un millier de messages et d'ordres pour tenter de réveiller le robot, l'ultime tentative ayant eu lieu mardi soir. "Nous n'avons rien entendu en retour, donc c'est le moment de faire nos adieux", a dit John Callas. (Belga)