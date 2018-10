La station de métro du World Trade Center rouvre 17 ans après les attentats du 11/09

(Belga) Dix-sept ans après les attentats du 11 septembre 2001 visant les tours jumelles du World Trade Center à New York, la station de métro du complexe a rouvert samedi. Cet arrêt, qui s'appelait auparavant "Cortlandt Street", a été rebaptisé "WTC Cortlandt".

La station de métro du WTC avait été fortement endommagée par les attentats. Les travaux de reconstruction et de rénovation n'ont débuté qu'en 2015 et ont coûté 182 millions de dollars (157 millions d'euros). Samedi, pour la première fois, un métro de la ligne 1 s'y est arrêté. Sur les murs de la station rénovée, est apparue une mosaïque avec des mots de la Déclaration d'indépendance américaine, œuvre de l'artiste Ann Hamilton. Le 11 septembre 2001, deux avions détournés s'étaient écrasés dans les tours jumelles du World Trade Center à New York. Un troisième appareil avait touché le Pentagone, à Washington. Au total, près de 3.000 personnes ont été tuées. Le site de l'ancien WTC a été rebâti, avec un nouveau gratte-ciel comprenant notamment un musée et un lieu commémoratif. Il est désormais nommé le One World Trade Center.