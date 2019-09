Le Roi Philippe en visite au groupe Terre (Herstal) qui fête ses 70 ans

(Belga) Le Roi Philippe s'est rendu, jeudi après-midi, au groupe Terre à Herstal, spécialisé dans le recyclage, plus particulièrement celui des vêtements et des cartons. Le groupe, qui compte au total une dizaine d'entreprises et emploie 400 personnes, fête cette année ses 70 ans d'existence.

A cette occasion, le roi Philippe s'est rendu à Herstal afin de découvrir le parcours des 18.000 tonnes de textile ramassées annuellement dans les 2.500 bulles installées en Wallonie et à Bruxelles. Après avoir assisté à une démonstration d'ouverture de bulle, le Roi a parcouru la chaîne de tri et discuté avec différents opérateurs de l'entreprise afin de comprendre les différentes tâches réalisées. Chaque vêtement est ainsi trié à deux reprises afin de lui donner sa meilleure affectation, à savoir le marché de la seconde main. C'est le cas pour 55% des vêtements déposés dans les bulles. Si 28% de ces ceux-ci sont encore confiés à des recycleurs pour une fonction autre que l'habillement, 17% doivent par contre être incinérés au frais du groupe Terre car ils ne peuvent plus être réexploités. La souverain a également pu assister à l'opération de presse des vêtements avant de s'attarder plus longuement avec les responsables de Ressources, créé en 1999 par sept entreprises, dont le groupe Terre, afin de valoriser l'économie sociale qui caractérise tant la société herstalienne et ses consœurs (Oxfam, Petits Riens,...). Aujourd'hui, cette fédération regroupe 63 entreprises actives dans la réutilisation et emploie 650 personnes tout en se reposant sur 3.000 bénévoles. Elle possède désormais un label Solid'R qui certifie le caractère éthique et solidaire de l'entreprise. Un label qui s'internationalise puisque des entreprises françaises, italiennes et espagnoles ont désormais rejoint le mouvement. Le Roi s'est ensuite entretenu avec le personnel de l'entreprise durant près de trois quarts d'heure. Il a pu leur exprimer son émerveillement par rapport au parcours de cette entreprise tournée vers les personnes dans le besoin, lui qui a déjà visité bon nombre d'entreprise du secteur. Il a quitté les lieux vers 15h30, après avoir posé sur la photo de famille. Le Roi est reparti avec un exemplaire du livre "Par-delà le règne des illusions", écrit par William Wauters Senior, fondateur de Terre ainsi qu'un sac réalisé à partir d'un T-shirt de récupération. (Belga)