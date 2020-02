Le trafic reprend dans trois aéroports des îles Canaries après une tempête de sable

(Belga) Le trafic aérien est revenu à la normale sur l'archipel espagnol des Canaries dimanche selon des responsables, au lendemain d'une tempête de sable ayant perturbé près de 300 vols dans cette destination prisée des touristes.

La visibilité s'améliorait dimanche et les trois aéroports situés sur les îles de Grande Canarie et Tenerife opéraient à nouveau normalement malgré quelques retards liés aux conditions météorologiques, a affirmé dimanche une porte-parole du gestionnaire aéroportuaire, Aena. Aena a suspendu samedi l'ensemble des vols au départ et à destination de Grande Canarie et tous ceux quittant les deux aéroports de Tenerife (nord et sud) après que des vents violents chargés de poussière de sable en provenance du Sahara ont drastiquement réduit la visibilité des pilotes sur ces îles au large du Maroc. Environ 280 vols ont été annulés ou déviés, a affirmé la porte-parole. La compagnie maritime norvégienne Fred. Olsen & Co. a de son côté suspendu dimanche son service de ferry entre les îles de Fuerteventura et Lanzarote, et entre San Sebastian et Valle Gran Rey sur l'île de Gomera, "jusqu'à nouvel ordre" en raison du mauvais temps, a affirmé le groupe dans un tweet. Le service météorologique national espagnol a indiqué que des rafales de vent atteignant 160 kilomètres par heure ont été enregistrées dans certaines parties de l'archipel dans la nuit. Les vents violents ont par ailleurs rendu plus difficile la prise en charge d'un incendie qui s'est déclaré samedi près du village de Tasarte, dans le sud-ouest de Grande Canarie. Des avions largueurs d'eau ont été empêchés dimanche de décoller et d'approcher la zone de l'incendie qui a brûlé environ 300 hectares et imposé l'évacuation d'environ 500 personnes, a déclaré le gouvernement régional des Canaries dans un communiqué. (Belga)