NEC va supprimer 3.000 emplois au Japon

Le groupe japonais d'équipements informatiques et de télécommunications NEC a annoncé mardi la suppression de 3.000 emplois et la restructuration de ses usines au Japon, afin de réduire les coûts.

NEC mettra en oeuvre ces mesures dans le cadre de sa nouvelle feuille de route à horizon 2020, qui fait du secteur de la sécurité une priorité (surveillance urbaine, contrôle aux aéroports, services numériques aux citoyens, cartes de transports...).

La firme, qui regroupe actuellement plus de 107.000 employés dans le monde (en comptant ses filiales), déplore "une performance des activités existantes plus faible qu'attendu", et va donc lancer des réorganisations "afin de pouvoir mener les investissements nécessaires pour retrouver la voie de la croissance".

Au total, 3.000 postes seront supprimés et les neuf usines de l'archipel "partiellement regroupées".

NEC, qui fabrique essentiellement des équipements pour les professionnels, espère ainsi parvenir à réaliser un chiffre d'affaires de 3.000 milliards de yens (22,2 milliards d'euros) d'ici à 2020/21, un bénéfice opérationnel de 150 milliards de yens et un bénéfice net de 90 milliards de yens.

A titre de comparaison, le groupe vise pour l'exercice en cours, qui s'achèvera fin mars 2019, des recettes de 2.830 milliards, un bénéfice opérationnel de 60 milliards et un gain net de 40 milliards.