Pas de trains sur la ligne 36 entre Ans et Waremme

(Belga) Un problème similaire à celui qui avait été détecté lundi perturbe jeudi matin la ligne 36 du réseau ferroviaire, ont indiqué vers 05h30 la SNCB et le gestionnaire du réseau Infrabel. Comme lundi matin, c'est la portion entre Ans et Waremme qui est touchée. Les trains ne circulent pas sur cette partie de la ligne 36.

Infrabel a détecté tôt jeudi que les signaux et passages à niveau, entre autres, ne fonctionnaient pas correctement entre Ans et Waremme. De nouveau, le gestionnaire de réseau suspecte un vol de câbles, précise Marie Molens, porte-parole. Vu l'étendue des voies concernées, il est impossible de dire dans l'immédiat quand le problème sera résolu. Les équipes techniques du gestionnaire de réseau sont sur place. Du côté de la SNCB, Elisa Roux précise que les trains IC (ligne 2) de l'axe Bruxelles-Liège vont faire un arrêt supplémentaire à Ans pour éviter aux voyageurs devant s'y rendre d'emprunter des navettes de bus. Des bus ont également été mis en service, ainsi que des navettes de trains entre Waremme et Landen. (Belga)