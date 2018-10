Test-Achats appelle les passagers concernés par la grève à se signaler

(Belga) Les passagers qui seront touchés par une annulation de leur vol en raison de la grève du 28 septembre chez Ryanair sont invités à se signaler auprès de Test-Achats pour faire respecter leur droit à l'indemnisation, indique l'organisation de défense des consommateurs vendredi.

Lors des mouvements de grève des 25, 26 juillet et du 10 août, Ryanair a refusé de rembourser les passagers dont le vol avait été annulé. Une pratique jugée "inacceptable" par Test-Achats, qui a récolté 1.350 plaintes et entamé une action en justice au nom de ses membres lésés. Si leur vol est annulé moins de 14 jours avant le départ, outre le choix entre un vol alternatif ou un remboursement de leur billet, les passagers ont droit à une indemnisation forfaitaire allant de 250 à 600 euros en fonction de la distance qui devait être parcourue, sauf en cas de force majeure tel que des circonstances météorologiques ou un attentat, rappelle l'organisation. Dans le cas de Ryanair, les annulations résultent d'une grève au sein de son personnel, il ne s'agit donc pas de force majeure, souligne-t-elle. La jurisprudence européenne est d'ailleurs claire à ce sujet. Le mouvement du 28 septembre devrait toucher la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. D'autres pays, comme l'Allemagne, ainsi des organisations de pilotes pourraient encore s'y joindre. La CNE estime que 80% des vols à Charleroi devraient être touchés ce jour-là et presque la totalité de ceux à Zaventem, soit 150 vols environ. (Belga)