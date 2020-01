Angleterre: les Saracens résignés à une nouvelle pénalité et à la relégation, selon la presse

Les Saracens, champions d'Angleterre et d'Europe de rugby, sont résignés à accepter une nouvelle pénalité de 35 points pour dépassement du plafond salarial cette saison qui entraînerait de façon quasi certaine leur relégation en deuxième division anglaise, affirment les médias britanniques samedi.

"Les Saracens vont accepter une nouvelle pénalité de 35 points", écrit le Guardian racontant que les joueurs et le staff en ont été informés lors d'une réunion vendredi matin, à 48 heures du match contre le Racing qui pourrait leur permettre de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe.

Déjà pénalisé de 35 points et d'une amende de plus de 6 M EUR en début de saison pour avoir caché une masse salariale excessive lors des trois dernières saisons, le club de la banlieue de Londres a jusqu'à la fin du mois pour la réduire de 2 millions de livres (2,3 M EUR).

Mardi, les présidents de clubs de la Premiership auraient haussé le ton lors d'une réunion en proposant une nouvelle sanction de 35 points qui rendrait vain tout espoir de maintien.

Selon le Guardian et le Times - et contrairement aux affirmations du président du club, Edward Griffith, qui disait vendredi que "les discussions sont toujours en cours et rien n'a encore été finalisé" -, les Sarries n'y croient plus.

Le manque d'empressement affiché par leurs rivaux pour les aider à délester leur effectif ne leur permettrait pas de repasser sous la limite réglementaire dans le temps imparti, d'autant que le dépassement s'est encore accru l'été dernier avec l'arrivée d'Elliot Daly, l'arrière international anglais.

En championnat, avec 6 victoires et 2 défaites sur les huit premières journées, les Saracens affichent -7 points et semblaient encore en mesure de combler les 18 longueurs de retard sur Leicester, avant-dernier et premier non-relégable.

Mais une nouvelle sanction les plomberait davantage (-52 points) avec 14 matches à jouer; le maintien deviendrait alors impossible.

Une relégation signifierait un énorme saut en arrière pour les Saracens, trois fois champions d'Europe (2016, 2017, 2019, et cinq fois champions d'Angleterre entre 2011 et 2019.

En Championship (D2) ils ne pourraient être européens, même s'ils conservaient leur titre continental, et les nombreux internationaux (Itoje, les frères Vunipola...) devraient quitter le club pour ne pas compromettre leurs chances avec le XV de la Rose ou les Lions Britanniques.