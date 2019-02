Aux portes de Madrid, un havre français pour jeunes artistes

Aux portes de Madrid, encore marquée d'impacts de balles de la guerre civile (1936-39), la Casa de Velazquez offre un havre peu connu à des artistes et chercheurs, français et étrangers, pour poursuivre leurs travaux dans la culture hispanique.

A peine construit, dans le périmètre de la cité universitaire, l'imposant bâtiment s'était retrouvé en première ligne lors des assauts des troupes franquistes contre la capitale espagnole en 1936, repoussés avec l'aide des Brigades internationales.

Entourée d'une verdure qui permet d'ignorer l'autoroute voisine, "la Casa", qui porte le nom du plus prestigieux des peintres du siècle d'or espagnol, accueille pour un an des artistes comme Cédric Le Corf, un sculpteur franco-allemand de 33 ans, logé dans un pavillon du parc de la résidence.

Il travaille dans un atelier éclairé par une grande verrière, avec une petite cuisine et une chambre en mezzanine, et profite de son séjour pour étudier le baroque espagnol et notamment les sculptures polychromes utilisées lors des processions religieuses, "qui ne sont presque jamais exposée en dehors de l'Espagne", dit-il.

Architectes, vidéastes, peintres, compositeurs de musique... ils sont 13 chaque année à bénéficier de cette "résidence" , une des plus généreuses pour les créateurs français, sélectionnés parmi 250 candidats au terme d'une audition exigeante. Etre retenu, dit Cédric Le Corf, "c'est un peu un rêve pour un artiste".

La plupart ont déjà un parcours varié et ont enchainé d'autres "résidences" de deux ou trois mois. "Mais là on accède à une marche supérieure", dit Yann Lacroix, 32 ans, un peintre originaire Clermont-Ferrand (centre de la France) qui en profite pour découvrir les jardins arabo-andalous de Cordoue, Séville, Grenade.

- Un répit pour artiste -

"Un atelier spacieux, un budget conséquent pour acheter du matériel, permettent de ne penser qu'à son travail", explique-t-il. "Le manque de temps, d'espace et bien sûr d'argent sont souvent ce qui empêche de travailler correctement."

Les lauréats français sont rejoints chaque année par deux espagnols, choisis par la ville de Valence et le département de Saragosse.

La bourse de Valence a permis à Fernando Jimenez, un peintre de 43 ans, de mettre de côté les portraits et se "consacrer à une autre technique, qui soit un peu plus commerciale, ce que me réclamaient beaucoup les galeries".

Fernando traduit en peinture la technique japonaise du kintsugi, qui consiste à embellir des objets endommagés en soulignant leurs défauts et leurs fêlures avec de la poussière d'or ou d'argent.

"C'est aussi une opportunité - et pour moi c'est fondamental - d'apprendre à connaître d'autres artistes qui travaillent dans des domaines différents et qui peuvent m'enrichir", dit-il.

"On s'influence les uns les autres de façon inconsciente. C'est assez chouette comme ambiance", renchérit Marie Bonnin, 30 ans, qui partage l'atelier de gravure avec Sylvain Konyali, 28 ans.

Les pensionnaires de "la Casa" touchent un salaire, qui peut aller de 1.500 à 3.000 euros selon différents critères, dont la situation de famille, explique son directeur Michel Bertrand. Pour Sylvain, qui a vécu un an dans un camion, ce salaire signifie notamment qu'il peut s'acheter le meilleur papier pour ses gravures.

- Rencontrer le public -

La Casa de Velazquez est aussi un centre de recherches, souligne Michel Bertrand. Dès le départ, en 1928, ce projet commun de l'Académie des belles lettres et de l'Académie des beaux arts était conçu pour accueillir chercheurs et artistes. La Villa Médicis à Rome, plus ancienne et plus connue, n'accueille, elle, que des artistes.

Les scientifiques ont un an, éventuellement renouvelable, pour mener leurs recherches.

Pierre Salmon, 27 ans, étudie les trafics d'armes expédiées depuis la France aux Républicains espagnols pendant la guerre civile, malgré l'embargo décidé par Londres et Paris contre les belligérants, un côté de l'histoire encore inexploré.

Ce doctorant de l'université de Caen se félicite d'avoir accès à Madrid aux centres d'archives dont il a besoin pour écrire sa thèse.

De plus, dit-il, des rencontres avec des collègues historiens sur place lui "donnent l'opportunité de [s'ancrer] dans le paysage scientifique espagnol et de donner de la visibilité à [ses] recherches, ce qui permettrait éventuellement d'être invité à contribuer à des colloques ou des émissions de vulgarisation."

La Casa de Velazquez cherche aussi à faciliter les rencontres des artistes avec leurs collègues et le public espagnol, explique Fabienne Aguado, la directrice des études artistiques. Elle réserve des espaces dans des foires et des salons artistiques pour permettre à ses pensionnaires d'exposer leurs oeuvres.

Après leur résidence, ils pourront aussi exposer en France, avec les pensionnaires de la Villa Médicis et ceux de la Villa Kujoyama de Kyoto, lors d'un festival organisé chaque année dans une ville différente.