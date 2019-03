Brexit - Les entreprises d'Irlande du Nord s'inquiètent d'une sortie de l'UE sans accord

(Belga) Plus de cinquante entreprises d'Irlande du Nord ont adressé une lettre ouverte aux parlementaires britanniques dimanche avertissant qu'un Brexit sans accord causerait un préjudice significatif à l'économie de la région. Les signataires demandent aux politiciens de faire preuve de compromis et de progresser sur la question.

Quitter l'UE sans accord aurait un impact sur "les marchés de l'exportation, les chaînes d'approvisionnement, la dépense des consommateurs et la compétitivité de la région", s'inquiètent les sociétés nord-irlandaises, dont le géant de l'assurance Allianz et Bombardier Aerospace. "L'impact économique négatif se fait déjà sentir dans la capacité du secteur privé d'investir", affirment signataires. Le Royaume-Uni doit quitter le bloc européen le 29 mars, mais Londres doit toujours dégager un accord avec l'UE acceptable pour les députés britanniques, qui ne veulent pas se contenter du système de "backstop" pour éviter le retour d'une frontière physique avec l'Irlande. Un scénario de sortie sans accord " affaiblirait les investissements directs domestiques et étrangers, et aurait pour conséquence des pertes d'emploi, amenuisant les opportunités pour la prochaine génération en Irlande du Nord", signalent les entreprises. 560.000 personnes sont actuellement employées dans le secteur privé nord-Irlandais. "Le secteur privé a toujours mis en avant que la paix et la prospérité sont mutuellement dépendantes", souligne la missive. (Belga)