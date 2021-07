Brexit: plus de 5 millions d'Européens ont obtenu le droit de résider au Royaume-Uni, un "succès"

Plus de six millions de demandes de résidence ont été soumises après le Brexit par des ressortissants européens vivant au Royaume-Uni, dont 5,1 millions ont été approuvées, a indiqué vendredi le ministère britannique de l'Intérieur, qui parle d'un "succès".



Le gouvernement britannique avait promis aux citoyens de l'UE qu'ils conserveraient les mêmes droits de vivre, travailler et toucher des prestations sociales au Royaume-Uni après le Brexit s'ils vivaient dans ce pays avant le 31 décembre 2020 et s'enregistraient via un programme, le "EU Settlement Scheme" avant le 30 juin 2021.

En tout, 6,02 millions de demandes ont été déposées avant cette échéance - la très grande majorité en Angleterre -, dont plus de 400.000 sur le seul mois de juin. Quelque 5,1 millions ont été approuvées, selon un communiqué du Home Office.

Un statut temporaire pour les résidants depuis moins de 5 ans

Les personnes résidant dans le pays depuis moins de cinq ans se voient accorder un statut temporaire (pre-settled), leur permettant de postuler pour un statut permanent une fois le seuil de cinq ans de résidence atteint.

"Avoir plus de 6 millions de demandes dans le cadre de ce programme marque une réussite sans précédent, et je suis ravie que nous ayons garanti les droits de tant de citoyens européens - nos amis, voisins et proches", a commenté la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, dans un communiqué. Le ministère a assuré que les droits des personnes encore dans l'attente d'une décision - environ 570.000 - seraient protégés dans l'intervalle, et que l'examen des cas les moins complexes aboutirait dans les prochains jours.

Les demandes tardives acceptées s'il y a des "motifs raisonnables"

Face aux associations s'inquiétant du sort des personnes les plus vulnérables, comme les enfants placés ou les sans-abri, il a ajouté qu'il accepterait les demandes tardives s'il existe des "motifs raisonnables", promettant "une approche flexible et pragmatique".

Pour les autres dossiers, les services de l'immigration enverront des préavis d'environ 28 jours à toutes les personnes identifiées comme étant éligibles au "Settlement Scheme" afin de les appeler à s'enregistrer pour ne pas perdre l'accès à leurs droits.

Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne début 2020 puis, après une période transitoire d'un an, le marché unique et l'union douanière européens, mettant fin notamment à la libre circulation des personnes.