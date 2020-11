Coronavirus - Allemagne: Angela Merkel exhorte à limiter les contacts au "minimum"

(Belga) Angela Merkel a instamment appelé lundi les Allemands à réduire les contacts au "minimum", tout en se félicitant des premiers succès des mesures de lutte contre le Covid-19 qui ont enrayé sa propagation "exponentielle".

"Il nous reste un long chemin à parcourir, mais la bonne nouvelle est que nous avons réussi à stopper la croissance exponentielle" du virus, a déclaré la chancelière allemande lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec les chefs de gouvernement régionaux. Contrairement à la volonté de la chancellerie, la réunion n'a pas abouti à de nouvelles mesures de restriction, mais à ce stade seulement à des "mises en garde" qui valent pour toute l'Allemagne et qui sont à prendre "très au sérieux", a prévenu la chancelière. Angela Merkel et les 16 chefs de gouvernement régionaux se retrouveront le 25 novembre pour prendre des mesures qui resteront en vigueur jusqu'au début de l'année prochaine, a-t-elle ajouté, sans s'avancer sur leur contenu. D'ici là, les Allemands sont priés de réduire les contacts à un "minimum absolument nécessaire", de renoncer complètement à toute fête privée, de limiter les contacts à un seul autre foyer. "Tout contact qui n'a pas lieu est bon pour la lutte contre la pandémie", a-t-elle insisté, appelant aussi les gens ayant les symptômes d'un rhume à rester à la maison. Pour mieux protéger les personnes vulnérables ou âgées de plus de 65 ans, les responsables ont aussi décidé de leur permettre d'acquérir à moindre prix des masques de protection filtrant FFP2. L'Allemagne comptait lundi 801.327 cas de Covid-19, en hausse de 10.824 en 24 heures, et 12.547 morts. (Belga)