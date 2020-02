Fusillade à Berlin: au moins un mort et plusieurs blessés

Une personne est décédée et plusieurs ont été blessées lors d'une fusillade survenue vendredi soir près du Tempodrom, un haut lieu de la culture musicale et du théâtre à Berlin, ont rapporté les services de secours.



Trois personnes parmi les blessés se sont rendues d'elles-mêmes à l'hôpital. Les lieux ont été bouclés par la police. Le public présent a été évacué par les sorties latérales et à l'arrière. Les policiers ne donnaient pour l'instant pas d'information sur les circonstances des faits.