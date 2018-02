Ils retrouvent leur chienne disparue depuis 6 mois à 400 km de chez eux et souffrant de fractures et blessures internes

Une chienne retrouvée en Suisse à 400 km du domicile de ses maîtres à Francfort en Allemagne à l'issue d'une fugue de six mois a été restituée à ses heureux propriétaires, ont rapporté samedi les médias suisses.

Rapunzel, berger allemand de 8 ans, a subi des soins intensifs à la clinique vétérinaire de l'hôpital universitaire de Zurich, après avoir été découverte début février en piteux état sur le bas-côté d'une autoroute près de la Winterthur (nord de la Suisse).



Sa propriétaire, Jasmin Ehret-Vath, qui vit à Francfort, a exprimé son émotion à l'idée de pouvoir enfin récupérer son animal. Rapunzel savait ouvrir les portes, a-t-elle expliqué, ce qui lui a permis de s'échapper au cours d'une visite de routine chez le vétérinaire en août dernier. "Elle a presque trouvé son chemin (pour revenir à à la maison), mais le détour qu'elle a pris était un peu (trop) long", a-t-elle plaisanté.



La chienne a été portée disparue au cours des six mois suivants, avant d'être repérée il y a deux semaines par les services de secours. Rapunzel, qui a perdu beaucoup de poids, a subi plusieurs interventions chirurgicales à Zurich pour traiter des fractures et des blessures internes, et pendant un certain temps, il n'a pas été possible de se prononcer sur ses chances de s'en sortir, a déclaré à l'agence ATS le vétérinaire Philipp Schmierer. Mais quelques jours plus tard, son état s'est stabilisé, elle a pu petit à petit recommencer à s'alimenter seule et retrouver ses forces. Elle est à présent suffisamment en forme pour retourner chez elle et poursuivre sa convalescence à domicile, a conclu l'agence.