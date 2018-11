La plupart des Belges ignorent que le diesel à la pompe contient de l'huile de palme

(Belga) Les Belges sont largement opposés à l'utilisation d'huile de palme dans les carburants automobiles et, pourtant, 87% d'entre eux ignorent que le diesel vendu à la pompe contient cette huile végétale, selon un sondage réalisé à la demande d'ONG environnementales. Celles-ci lancent mercredi une campagne internationale #NotInMyTank (pas dans mon réservoir) contre l'utilisation d'huile de palme dans les carburants.

Les Belges ne sont pas les seuls: la grande majorité des européens (82%) ne savent pas qu'ils versent de l'huile de palme dans leur réservoir lorsqu'ils font le plein de diesel, selon ce sondage réalisé par Ipsos auprès de 4.500 Européens dans neuf pays. Interrogés sur leur soutien éventuel à des mesures visant à mettre fin au soutien politique et aux subventions pour l'huile de palme dans le biodiesel en Europe, 69% des personnes interrogées se sont déclarées favorables à ce changement, 14% seulement y étant opposées et 16% sans opinion sur la question. Les Belges, eux, sont largement opposés à l'utilisation d'huile de palme dans les carburants: 66% s'y opposent, 14% ne s'opposent pas et 20% sont sans avis. Selon les ONG environnementales, parmi lesquelles la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW), l'expansion de l'usage d'huile de palme dans les carburants automobiles en Europe favorise la déforestation et l'assèchement des tourbières en Asie du Sud-Est. "Le biodiesel fabriqué à partir d'huile de palme a un impact trois fois pire pour le climat que le diesel fossile, pourtant déjà néfaste. En 2017, 51% de l'huile de palme utilisée en Europe a fini dans les réservoirs des voitures et des camions. Cela fait des conducteurs le premier consommateur (bien qu'inconscient) d'huile de palme en Europe", poursuit IEW. Face à ces constats, une coalition internationale d'ONG environnementales lance ce mercredi une campagne visant à pousser la Commission européenne à mettre en œuvre une élimination progressive de l'huile de palme dans le diesel. Une pétition citoyenne a été lancée tandis que la campagne #NotInMyTank culminera dans une " journée européenne d'action", avec de multiples événements à Rome, Madrid, Berlin, Paris, Stockholm et à Bruxelles au Berlaymont, siège de la Commission européenne. (Belga)