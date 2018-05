Primera Division - Fernando Torres signe un doublé pour ses adieux à l'Atlético

(Belga) Auteur d'un joli doublé, Fernando Torres a vécu dimanche des adieux rêvés pour son ultime match avec l'Atlético Madrid, faisant trembler une dernière fois les filets contre Eibar (2-2) lors d'une 38e journée sans enjeu en Championnat d'Espagne.

Portant le brassard de capitaine au stade Metropolitano, "El Niño" ("Le gamin") a marqué d'un plat du pied en contre (43e) puis d'un petit ballon glissé après avoir feinté le gardien (60e). Et malgré les buts basques signés Kike Garcia (35e) et Ruben Peña (70e) et l'exclusion du Français Lucas Hernandez (64e), Torres a pu communier en beauté avec ses supporters, quatre jours après le sacre décroché mercredi en Europa League. L'avant-centre espagnol (34 ans), en manque de temps de jeu cette saison, compte désormais rebondir ailleurs mais il a réussi sa sortie dimanche avec ses 128e et 129e buts en 404 matches sous le maillot "rojiblanco". Le résultat restera honorifique puisque l'Atlético était déjà assuré de la deuxième place (79 pts) derrière le champion Barcelone (1er, 90 pts) et devant le Real Madrid (3e, 76 pts), son voisin et rival. (Belga)