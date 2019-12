Serie A - Première défaite de la saison pour la Juventus, battue (3-1) par la Lazio

(Belga) La Juventus a été battue 3-1 samedi à Rome par la Lazio lors de la 15e journée du championnat d'Italie, et a ainsi subi sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues.

Les Turinois restent deuxièmes de la Serie A à deux points de l'Inter Milan, et comptent désormais 11 victoires, trois nuls et une défaite. En Ligue des Champions, ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale et invaincus dans leur groupe. La Lazio, troisième, désormais à la tête d'une série de sept victoires d'affilée, qui compte trois longueurs de retard sur la Juve et cinq sur l'Inter, est dans une forme spectaculaire. Elle a en tout cas réussi un match remarquable dans un Stadio Olimpico brûlant, où elle a été poussée par 60.000 spectateurs. La Juventus avait pourtant ouvert la marque, grâce à Cristiano Ronaldo, bien servi par Bentancur (25e). Mais les Romains ont logiquement égalisé juste avant la pause par Luiz Felipe (46e). Intense et très équilibrée, la partie a basculé à la 69e minute, quand Cuadrado a été expulsé, laissant la Juventus à 10. La Lazio a alors pris le dessus et concrétisé sa domination par Milinkovic-Savic, auteur d'un but magnifique sur une passe de rêve de Luis Alberto (74e). Un double exploit de Szczesny face à Immobile sur penalty a ensuite retardé l'estocade mais dans le temps additionnel, Caicedo a conclu un contre pour offrir le troisième but et les trois points à la Lazio (90+5). (Belga)