Le Français Felix Lambey (d) face à l'Anglais George Kruis, dans le Tournoi des six nations, le 10 février 2018 à Twickenham, à Londres Adrian DENNIS

Une déroute: le XV de France a encaissé l'une des plus lourdes défaites de son Histoire contre l'Angleterre, laminé dimanche à Twickenham (44-8) lors de la 2e journée du Tournoi des six nations.

Les Bleus, déjà battus en ouverture par le pays de Galles au Stade de France (24-19), sont passés à un point d'égaler leur plus large revers face au XV de la Rose (37-0 en 1911). Menés 30 à 8 à la mi-temps, ils ont encaissé au total six essais, dont trois de l'ailier Jonny May.