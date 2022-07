Une menace de grève en Norvège fait bondir le prix du gaz

(Belga) Les prix du gaz ont encore augmenté en Europe lundi, en raison d'une grève programmée du côté des champs de gaz norvégiens. Sur le marché à terme néerlandais - la référence en Europe -, le prix du gaz progressait de près de 10% lundi, à 160 euros le Mwh, un plus haut depuis quatre mois.

Les prix sont à la hausse depuis plusieurs semaines, principalement à cause de la réduction de 60% du débit d'un pipeline russe vers l'Allemagne. La crainte que Moscou ferme complètement le robinet est de plus en plus réelle, ce qui menacerait l'Europe d'une pénurie cet hiver. Le préavis de grève en Norvège complique encore la situation, puisque jusqu'à 13% de l'exportation journalière des champs concernés pourrait ne pas être délivrée. (Belga)