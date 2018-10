Etats-Unis: pour la première fois en 40 ans, McCartney est en tête des ventes

All together now! Paul McCartney vient de prendre la tête du classement de référence des ventes d'album aux Etats-Unis, le Billboard, avec son dernier album solo, "Egypt Station". Une première pour Sir Paul en... 36 ans.

A 76 ans, le bassiste des Beatles a sorti son 17e album solo, un opus de 16 titres enthousiasmant, acclamé par la critique et les fans et produit notamment par Greg Kurstin, l'homme derrière les succès de la chanteuse Adele.

C'est la première fois depuis "Tug of War" en 1982 qu'un des albums du chanteur de Liverpool prend la première place du classement américain de ventes d'albums.

Depuis sa sortie le 7 septembre, l'équivalent de 153.000 copies de "Egypt Station" se sont écoulées aux Etats-Unis, selon l'institut Nielsen Music.

Fait suffisamment rare pour être remarqué à une époque où le streaming domine l'industrie de la musique, sur ses 153.000 albums vendus, 147.000 étaient des versions physiques du disque, selon Billboard.

Nul n'étant prophète en son pays, "Macca" n'a pas fini à la première place du classement britannique des ventes d'album, cet honneur revenant à Eminem et son disque "Kamikaze".

Paul McCartney n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer la promotion de son album aux Etats-Unis, multipliant les interviews et les apparitions dans les très populaires "Late night talk shows".

Une interview en particulier a retenu l'attention du public: dans le magazine GQ, un McCartney plus transparent que jamais a notamment révélé s'être masturbé dans sa jeunesse avec son comparse John Lennon.