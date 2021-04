Au Royaume-Uni, toutes les personnes de plus de 50 ans ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19

Le Royaume-Uni a atteint lundi, avec un peu d'avance, son objectif d'offrir avant la mi-avril au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus à tous les plus de 50 ans et aux personnes les plus vulnérables ou exposées, a annoncé le gouvernement.



"Nous avons à présent passé une étape hautement significative dans notre programme de vaccination en proposant des vaccins à tous ceux qui se trouvent dans les neuf groupes à haut risque" face au virus qui a fait plus de 127.000 morts dans le pays, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué.

Plus de 32 millions de personnes (pour 66 millions d'habitants) ont reçu au moins une première dose au Royaume-Uni, qui a maintenu son objectif de proposer au moins une première dose à tous les adultes d'ici à la fin juillet malgré les déboires du vaccin AstraZeneca.