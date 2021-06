Des mensonges et un comportement suspect: pourquoi Cédric Jubillar est désormais AU COEUR de l'enquête?

(c) Facebook

Cédric Jubillar a été mis en examen et incarcéré vendredi à Toulouse dans le cadre de l'enquête sur la disparition il y a six mois de son épouse Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, a annoncé le procureur de Toulouse Dominique Alzéari. "Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et vient d’être placé sous mandat de dépôt. (…) M. Jubillar conteste son implication dans cette affaire", a déclaré le procureur lors d'une conférence de presse.

Le procureur de la République de Toulouse a donné une conférence de presse ce vendredi. Il a présenté les derniers éléments de l'enquête. Dominique Alzéari a notamment révélé les incohérences que présentent le récit du mari de Delphine, Cédric Jubillar.

Selon sa version, Delphine Jubillar est sortie de la maison le 15 décembre vers 23H pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche et avec son téléphone portable. Les chiens seraient revenus à la maison sans elle, selon le mari. Réveillé vers 04H par les pleurs de leur fille, Cédric Jubillar se serait alors rendu compte de l'absence de son épouse et aurait téléphoné à des amies de cette dernière habitant le village, pensant qu'elle pouvait se trouver chez l'une d'elles. Il a ensuite appelé la police.

Cédric Jubillar revient sur ses déclarations au fil de l'enquête

Dans une conférence de presse tenue ce vendredi, le procureur de République de Toulouse a expliqué que la disparition de Delphine Jubillar avait rapidement été considérée comme suspecte. "Delphine Jubillar était une mère de famille, une infirmière qui adorait son métier, qui avait des enfants, des proches, des amis. Elle n'avait aucune raison de disparaître", a-t-il indiqué comme le rapportent nos confrères du Dauphiné.

Interrogé, Cédric Jubillar explique que le couple était en instance de divorce. Il assure que leur relation n'était pas conflictuelle, tous deux ayant accepté la situation. La mère de famille entretenait une relation avec un homme rencontré sur internet. Tous deux auraient prévu de se retrouver et de s'installer ensemble. Aux enquêteurs, Cédric Jubillar assure qu'il ignorait cela. Mais ces derniers ne croient pas à son récit. "Il s'avèrera que ces déclarations étaient totalement mensongères", indique le procureur de la République de Toulouse. Ce dernier semble d'ailleurs être revenu sur ses déclarations au cours de l'enquête. "M. Jubillar confirme désormais qu'il était parfaitement au courant que son épouse allait le quitter et avait un amant", a souligné Dominique Alzéari.

Des incohérences sur le récit de la dernière soirée

Selon Cédric Jubillar, aucune dispute n'a éclaté au sein du couple, le soir de la disparition de la jeune infirmière. Mais un témoignage vient contredire ces affirmations. "Le fils du couple dit avoir entendu une violente dispute entre les parents. C'est un témoignage qui me paraît crédible", a indiqué le procureur de la République de Toulouse. L'enquête a également montré que des voisines ont entendu des cris stridents provenir du domicile conjugal le soir de la disparition.

Un comportement suspect après son appel aux gendarmes

C'est Cédric Jubillar qui a alerté les forces de l'ordre de la disparition de sa femme, le 16 décembre dernier. A l'arrivée des gendarmes, ce dernier n'a encore alerté personne. Il n'a pas cherché à joindre ses proches ni même Delphine dans les heures qui auraient suivi sa disparition. "Quand les gendarmes arrivent, M. Jubillar est occupé à déclencher une machine à laver pour nettoyer la couette de son épouse, ce qui à 4h50, n'est pas la prochaine chose à laquelle on pense quand son épouse a disparu", a affirmé le colonel Philippe Coué, de la Section de recherches de Toulouse, dans une conférence de presse rapportée par le Dauphiné.

Les enquêteurs observent également que le véhicule de Delphine jubilar a été déplacé. Il n'est pas garé dans le même sens que d'habitude. "La vitre côté conducteur est ouverte et on note de la condensation. Une expertise a établi que la présence de condensation est la preuve d'une présence humaine dans le véhicule", témoigne Dominique Alzéari.

Le comportement de Cédric Jubillar a rapidement alerté les enquêteurs. "Il y a eu un deuil très rapide, il a très rapidement parlé de son épouse au passé, il a reconstruit une vie affective très vite après la disparition", note le procureur.

A l'heure actuelle, Delphine Jubillar n'a pas encore été retrouvée. Les investigations se poursuivent.