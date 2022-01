Coronavirus - France: le nombre quotidien de cas a dépassé 300.000 en moyenne sur les 7 derniers jours

(Belga) Le nombre quotidien de nouveaux cas de contaminations au Covid-19 en France a dépassé 300.000 en moyenne sur les sept derniers jours, selon les chiffres publiés mardi par Santé publique France.

Le nombre quotidien de nouveaux cas de contaminations recensés s'élevait à 464.769 contre 102.144 la veille, selon les données publiées par Santé publique France. Cela porte la moyenne sur les sept derniers jours à 309.433 cas quotidiens contre 281.965 le mardi précédent. Ce calcul permet de lisser les écarts observés d'un jour à l'autre, souvent artificiellement créés par des problèmes de collecte de données. Les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, comptaient mardi 3.894 malades du Covid (dont 366 nouvelles admissions), contre 3.913 la veille et 3.969 le mardi précédent. Le nombre total de malades hospitalisés atteint 26.593, dont 3.503 ont été admis en 24h. Le mardi précédent, 23.371 personnes étaient hospitalisées. L'épidémie a causé la mort de 289 personnes en 24 heures, selon les données des autorités publiées mardi, portant le nombre total de décès en France depuis le début de la pandémie, il y a presque deux ans, à 127.690. Les infections ont connu une progression fulgurante sous la poussée du variant Omicron, extrêmement contagieux. Mais un espoir s'est confirmé ces dernières semaines: Omicron est moins dangereux que les précédentes incarnations du virus. Il provoque moins d'hospitalisations, à la fois car les populations sont mieux vaccinées et car il est en soi moins virulent. Sur le terrain de la vaccination, plus de 53,6 millions de personnes ont reçu au moins une injection (79,6% de la population totale) et plus de 52,3 millions ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 77,6% de la population totale). Quelque 32,4 millions de personnes ont reçu une dose de rappel. (Belga)