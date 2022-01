Coronavirus - Pas encore d'accord sur les mesures à prendre pour faire face aux réductions de personnel

(Belga) Syndicats et employeurs ne sont pas parvenus vendredi à se mettre d'accord sur un ensemble de mesures visant à faire face aux réductions de personnel.

Le variant omicron du coronavirus menace d'entraîner des réductions de personnel généralisées. Afin d'éviter que les entreprises ne doivent fermer leurs portes en raison d'une pénurie de personnel, les syndicats et les employeurs négocient une flexibilité exceptionnelle sur le lieu de travail. Pour les employeurs, il s'agit d'une question d'urgence. Ils font pression pour que les heures supplémentaires soient plus souples pour les personnes travaillant déjà dans les entreprises, et d'autre part, ils demandent la possibilité d'attirer du personnel supplémentaire. Les syndicats, quant à eux, craignent que la flexibilité supplémentaire ne devienne structurelle. Ils demandent dès lors des mesures temporaires et proportionnelles. Les partenaires sociaux, réunis au sein du Groupe des Dix, poursuivront les négociations la semaine prochaine. (Belga)