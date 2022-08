France: certains départements instaurent des contrôles pour vérifier que les règles d'économie d'eau sont bien respectées

La France souffre de la sécheresse. Seuls trois des 96 départements de l'hexagone ne doivent pas appliquer de restrictions. Dans ces 93 départements restants, certains sont même en situation de crise. C'est le cas, par exemple, des Yvelines située près de Paris où des inspecteurs doivent mener des contrôles pour vérifier que les règles d'économies d'eau sont bien respectées.

"Aujourd'hui, les golfs n'ont pas le droit d'arroser leur terrain en journée. Ils ont la possibilité d'arroser les greens pendant la nuit et en réduisant fortement mes volumes prélevés", explique Cécile Grimaldi, inspectrice de l'environnement à l'office de la Biodiversité (OFB).

À l'ouest du territoire, les Yvelines sont en crise, de nombreux cours d'eau sont à sec. Dans toutes la zone, il est interdit de laver sa voiture que ce soit chez soi ou dans les stations de lavage : "On voit que la station a été utilisée récemment. Pour autant, on na pas constaté directement l'usage de la station par des particuliers. Dans tous les cas, sur ce type d' infraction, on va être plutôt sur de la sensibilisation, car bien souvent les gens n'ont pas reçu l'information", développe Cécile Grimaldi.

En cas de non-respect de ces restrictions d'eau, les sanctions peuvent aller jusqu'à 1.500 euros. 3.000 euros en cas de récidive et même 7.000 euros s'il s'agit d'un professionnel.