La composition du nouveau gouvernement français dévoilée

Le secrétaire général, Alexis Kohler, a dévoilé la liste des ministres d’Elisabeth Borne. Certains ministres sont reconduits : Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti font toujours partie du gouvernement.

Le président français Emmanuel Macron a nommé vendredi une diplomate chevronnée, Catherine Colonna, actuelle ambassadrice à Londres, à la tête de la diplomatie française, ainsi qu'un fidèle soutien Sébastien Lecornu au ministère des Armées.

Parmi les autres membres du gouvernement dirigé par la Première ministre Elisabeth Borne et annoncés vendredi par la présidence, figurent l'historien des minorités Pap Ndiaye pour diriger le ministère de l'Education nationale, et une franco-libanaise Rima Abdul Malak à la Culture. Olivier Dussopt, a été nommé ministre du Travail et Marc Fesneau ministre de l'Agriculture dans ce gouvernement qui compte 27 ministres, 13 femmes et 14 hommes. Parmi les restants déjà présents dans le gouvernement Castex, Eric Dupond-Moretti est reconduit au ministère de la Justice, Bruno Le Maire à l'Economie et aux Finances et Gérald Darmanin à l'Intérieur.



Ce nouveau gouvernement se réunira lundi 23 mai, à 10 heures, pour un premier conseil des ministres, a annoncé Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Elysée.





