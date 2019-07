Le corps de Prescillia, 18 ans, a été découvert dans le cimetière d'un village en France: elle a été agressée sexuellement et poignardée

Une jeune fille handicapée qui succombe à une asphyxie après une agression sexuelle et cinq coups de couteau à l'issue d'un bal des pompiers: le parquet de Perpignan a fourni mardi un premier déroulé de l'homicide commis dimanche à Estagel (Pyrénées-Orientales). Elle avait 18 ans.



Le corps de la victime, Prescillia, avait été découvert dans le cimetière de ce village de viticulteurs dimanche matin par un visiteur. C'est "a priori" là que la jeune fille, qui "souffrait d'un déficit intellectuel et d'un handicap moteur léger", a été attaquée et est morte, a affirmé le procureur adjoint de Perpignan Bruno Albouy dans un point de presse.

Prescillia, qui vivait avec sa mère, son beau-père et sa fratrie à Estagel, et venait d'avoir 18 ans en mai, avait assisté samedi soir au bal des pompiers, avant que sa disparition ne soit signalée à 3H00 du matin. L'enquête n'a jusque-là permis d'identifier aucun suspect ni témoin probant, ont précisé le magistrat et le commandant en second de la section de recherches de la gendarmerie de Montpellier, Stéphan Rudelle.

Si la jeune fille n'a pas été violée, "on peut parler d'agression sexuelle ou tentative d'agression sexuelle" au vu du fait qu'elle avait "le bas du corps dénudé" et portant "une ecchymose", selon le procureur adjoint. Cette jeune fille, décrite comme "plutôt timorée et réservée" a été frappée de cinq coups de couteau au cou, a ajouté le magistrat, précisant qu'elle a pu être victime "d'un ou plusieurs agresseurs".





40 enquêteurs mobilisés



L'arme, "un couteau pointu, n'a pas été retrouvée", a-t-il ajouté, précisant que les enquêteurs n'avaient pas relevé "de traces de lutte à proprement parler". La mort, "qui doit se situer entre 3H00 et 5H00 du matin", a été causée par une "asphyxie", soit que la jeune fille ait été étouffée, soit du fait de blessures à la veine jugulaire. L

La gendarmerie est arrivée au village à 3H48 pour y mener des recherches restées infructueuses jusqu'à 5H00. Dans un premier temps, "il n'y avait a priori rien d'inquiétant", la victime ayant été vue aller et venir dans le village en fête, a relevé le lieutenant-colonel Rudelle. La découverte macabre sera faite dimanche à 09H58, par un visiteur se rendant au cimetière.

Avec des "moyens très conséquents engagés", l'enquête mobilise désormais "40 enquêteurs à temps plein" qui ont déjà entendu une centaine de personnes, a précisé l'officier. Selon des témoignages recueillis dans le village, Prescillia, une jeune fille menue et faisant moins que son âge, était assez solitaire, et sans occupation connue. Elle était "suivie par une éducatrice", a indiqué M. Rudelle. Son beau-père est actuellement en détention, a concédé le procureur en réponse à une question, précisant que cela le mettait hors de cause.