Les pompiers mobilisés dans une commune "stratégique" de Gironde: "Ça peut se transformer en incendie à tout moment"

À Saint-Magne, une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde, les pompiers continuent de lutter contre les flammes. Une cinquantaine de soldats du feu sont mobilisés dans cet endroit souvent en proie aux incendies.

Le lieu n'est pas choisi au hasard. "Ici, c'est stratégique, car on est à l'interface du brûlé et du non-brûlé. L'objectif est que le feu s'arrête ici", explique Stéphanie Martin, officier de presse des sapeurs-pompiers de Gironde.





Il n'y a pas de feu en vue sur ce secteur, mais le sol est fait de tourbe, soit une accumulation de végétaux morts hautement inflammables. À tout moment, cela peut se transformer en incendie.



Le feu peut couver pendant plusieurs semaines et les conditions climatiques difficiles compliquent la situation. "Le vent va se lever et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il y a tous les moyens nécessaires pour éviter que cette situation s'aggrave", précise André, pompier.





Une ligne de pins peut partir en fumée en quelques minutes. Il faut donc agir très vite pour maîtriser ce monstre de feu.



Pour empêcher sa progression vers la route, les pompiers ont leur stratégie. Des bandes de terre sans végétation sont un bouclier contre les flammes. Il faut agir de tous les côtés quand le souffle de l'air tourne, se positionner au sol, mais aussi dans les airs. Les bombardiers d'eau sont d'ailleurs en première ligne.





Après avoir gagné du terrain vers l'ouest, le feu progresse vers le nord avec des flammes de 40 mètres de haut.



Un détachement allemand est arrivé jeudi soir et des pompiers roumains ce vendredi matin pour aider les pompiers français. Une grande partie de ces hommes et ces femmes sont déjà sur le terrain pour lutter contre ces incendies. Ils seront rejoints par des Polonais et des Autrichiens.

Des canadairs grecs sont également arrivés dans la région. Au total, c'est 101 véhicules et 361 soldats du feu qui viennent prêter main forte.