PS et MR s'allient à Verviers mais ne rejettent pas un troisième partenaire

(Belga) Le PS et le MR ont scellé un accord pour diriger la ville de Verviers lors des six prochaines années. Forts de leurs 13 sièges, les socialistes se sont prioritairement tournés vers le deuxième parti, le MR, malgré la perte de 4 de ses 10 sièges dimanche soir, a-t-on appris de sources concordantes. Ces deux formations disposent d'une majorité, mais ils cherchent à embarquer un troisième partenaire.

Les discussions sont actuellement en cours avec Ecolo et Nouveau Verviers, tous deux ayant obtenu quatre sièges. Les verts en ont remporté un de plus qu'en 2012 et Nouveau Verviers a marqué les esprits pour sa première élection. "Les discussions ne sont actuellement pas évidentes et elles prendront du temps", assurent les partenaires de majorité. PS et cdH géraient la ville depuis 2015 mais après la chute des humanistes (-6 sièges), cette majorité était difficilement reconductible. (Belga)