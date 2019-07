Voici les images époustouflantes du plus grand rassemblement de montgolfières du monde (vidéo)

Le Grand Est Mondial Air Ballons, grand rassemblement de montgolfières, se tient en ce moment en Lorraine, comme tous les deux ans.

Il s'agit de la 16e édition du plus grand rassemblement de montgolfières au monde, qui accueille près d'un demi-million de personnes en 10 jours.

"On accueille des pilotes du monde entier, de 40 nationalités différentes, a expliqué Sarah Laurent, coordinatrice des pilotes du Grand Est Mondial Air Ballons. Cette année, on a à peu près 50 ballons inscrits, donc on espère battre notre record du plus grand nombre de ballons à décoller en une heure, et on a 1.100 pilotes inscrits".

Du 26 juillet au 4 août, le ballet de montgolfières s'opérera au départ de de la plateforme aéronautique de Hagéville, située au cœur du Parc naturel régional de Lorraine.