"Comment je fais ? Au secours !": perturbations sur le site de Ryanair, la compagnie multiplie les excuses

Le site internet de Ryanair était accessible par intermittence lundi à cause d'un problème technique, suscitant quelques râleries de passagers qui n'ont pu accéder à leur réservation.

La connexion n'a plus été possible sur le site internet de réservation de la première compagnie européenne autour de 12H45 GMT (14H45 en Belgique). Le site a affiché simplement une photo de plusieurs monuments européens accompagnée du mot: "Nous allons revenir bientôt. Notre site ne fonctionne pas actuellement en raison d'une maintenance. Si vous ne pouvez attendre, téléchargez notre application". Entre 13H00 GMT (15H00 en Belgique) et 14H00 GMT (16H00 en Belgique), la connexion revenait par intermittence. Plus tôt dans la matinée, la compagnie avait reconnu avoir subi un problème technique mais assuré l'avoir rapidement résolu.





La compagnie multiplie les excuses

"Nous avons connu une panne temporaire de matin, qui a été rapidement résolue et nous nous excusons auprès des clients pour cette perturbation de courte durée", avait expliqué un porte-parole de Ryanair à l'AFP. Interrogé sur la cause de la panne, il a évoqué "un problème de serveur, qui a été résolu". La compagnie a multiplié les excuses à ses clients sur Twitter, leur conseillant d'éliminer les cookies et l'historique de recherche sur leur moteur internet, avant de rafraîchir la page. Plusieurs clients se sont plaints sur ce réseau social néanmoins, déplorant la complication entraînée pour leur réservation. "Je vole ce soir à huit heures depuis l'aéroport de Luton. Comment je fais ?!?! Au secours !!!", s'est exclamé Maurice O' Connor, un utilisateur de Twitter basé à Londres. Une journaliste de l'AFP n'a pu obtenir le billet qu'elle avait réservé pour un voyage prévu mercredi, du fait de difficultés de connexion au site internet.

Ce souci intervient dans une période déjà tumultueuse pour la compagnie à bas coût irlandaise, qui fait face depuis un an à une grogne sociale et à des grèves de pilotes et de personnels de cabine depuis quelques semaines. Une grève des personnels de cabine de Ryanair est appelée pour le 28 septembre par des syndicats en Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas et Portugal.